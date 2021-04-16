Зеленский о встрече Байдена и Путина: когда есть диалог, пушки молчат

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможная встреча президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина будет правильным решением. По его мнению, когда есть такой диалог, пушки молчат. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.