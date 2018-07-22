В России в результате опрокидывания лодки погибли трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области России. Об этом сообщает региональный главк МЧС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось 9 человек, из них семеро дети", - говорится в сообщении.
В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.
Напомним, у берегов Ливии спасли 40 мигрантов, в том числе восемь женщин и ребенок.
15 июля в 22:17 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул.Приречная, 17, в заливе “Собачье устье”, что в акватории р.Днепр, начал тонуть пришвартован катер Tracker.