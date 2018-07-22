В России в результате опрокидывания лодки погибли трое детей

"В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось 9 человек, из них семеро дети", - говорится в сообщении.



В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.



Напомним, у берегов Ливии спасли 40 мигрантов, в том числе восемь женщин и ребенок.



15 июля в 22:17 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул.Приречная, 17, в заливе “Собачье устье”, что в акватории р.Днепр, начал тонуть пришвартован катер Tracker.