У Росії в результаті перекидання човна загинули троє дітей

"У 10-15 метрах від берега під час перевезення дітей через річку Бузан в селі Калініно в Володарському районі сталося перекидання човна. В човні перебувало 9 осіб, з них семеро діти", - йдеться в повідомленні.



В результаті потонули троє дітей, 2009, 2010 і 2003 років народження.



Нагадаємо, біля берегів Лівії врятували 40 мігрантів, в тому числі вісім жінок і дитину.



15 липня о 22:17 в столичну Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул.Прирічна, 17, в затоці "Собаче гирло", що в акваторії р.Дніпро, почав тонути пришвартований катер Tracker.