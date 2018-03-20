Движение по Крымскому мосту на оккупированном полуострове должны открыть в мае - Минтранс РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Запуск движения через Керченский пролив по Крымскому мосту, который строит Россия к аннексированному Крыму, будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранса РФ, передает УНН.
Сообщают, что такая схема вызвана планами строителей Крымского моста ввести в строй его автодорожную часть "со значительным опережением".
Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года. При этом грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автомобильного движения.
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"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", — отмечает министерство РФ.
Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.
К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.
Напомним, Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему было запланировано на декабрь 2018 года.