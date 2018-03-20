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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20847 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26898 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Движение по Крымскому мосту на оккупированном полуострове должны открыть в мае - Минтранс РФ

Движение по Крымскому мосту на оккупированном полуострове должны открыть в мае - Минтранс РФ

Киев  •  УНН

 • 12086 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Запуск движения через Керченский пролив по Крымскому мосту, который строит Россия к аннексированному Крыму, будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранса РФ, передает УНН.

 Сообщают, что такая схема вызвана планами строителей Крымского моста ввести в строй его автодорожную часть "со значительным опережением".

Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года. При этом грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автомобильного движения.

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"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", — отмечает министерство РФ.

Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

Напомним, Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему было запланировано на декабрь 2018 года.

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