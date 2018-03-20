Рух по Кримському мосту на окупованому півострові мають відкрити в травні – Мінтранс РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Запуск руху Кримським мостом через Керченську протоку на території анексованого півосторва може стартувати вже за кілька місяців та проходитиме в два етапи. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінтрансу РФ, передає УНН.
“У зв’язку з планами будівельників Кримського моста ввести автодорожню частина Кримського моста в експлуатацію зі значним випередженням, в травні 2018 року, Міністерство транспорту РФ розглядає поетапну схему організації руху по новій трасі через Керченську протоку”, — йдеться в повідомленні.
Так, в Міністерстві зазначили, що на першому етапі запуску проїзд буде відкрито для легкового транспорту та автобусів, які забезпечують пасажирські перевезення. Відкриття руху для вантажного транспорту планується на другому етапі — в кінці 2018 року, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупаційна влада заявляли, що будівельники, вже нібито закінчили будівництво 95% прольотів під автодорогу.
Як повідомляв УНН, Україна не виключає звернення до країн Чорноморського регіону для створення спільної слідчої групи з будівництва так званого Керченського моста, якщо експертиза підтвердить можливість екологічної катастрофи через будівництво такого моста.
Раніше цього місяця представник ЄС у закордонних справах і з питань політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейский союз засуджує спорудження Керченського моста без згоди України.