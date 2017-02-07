В России началась проверка воздушно-космических сил
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Российской Федерации по решению президента Владимира Путина началась проверка воздушно-космических сил, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
С 9:00 органы военного управления и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению сил в высшую степень боевой готовности.
"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, при проверке особое внимание планируют уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии, а также планируют провести со всеми частями тактические учения и контрольные занятия.
"С целью выполнения задач сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях воздушно-космических сил", - добавил российский министр.
Как сообщал УНН, министр обороны России Сергей Шойгу 25 января заявил, что из-за ситуации на Востоке Украины и угрозы мирового терроризма Россия будет укреплять свои войска в Южном военном округе.