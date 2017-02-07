У Росії розпочалась перевірка повітряно-космічних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Російській Федерації за рішенням президента Володимира Путіна розпочалась перевірка повітряно-космічних сил, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
З 9 години органи військового управління та військові частини приступили до виконання заходів щодо приведення сил у вищий ступінь бойової готовності.
“Сьогодні відповідно до рішення верховного головнокомандувача збройними силами для оцінки готовності органів військового управління і військ для виконання навчально-бойових завдань розпочата раптова перевірка повітряно-космічних сил”, — сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
За його словами, при перевірці особливу увагу планують приділити стану бойового чергування, розгортанню систем протиповітряної оборони на воєнний час і готовності авіаційних угруповань до відбиття агресії, а також планують провести з усіма частинами тактичні навчання і контрольні заняття.
“З метою виконання завдань сформувати контрольні групи і організувати їх роботу в головному командуванні, об’єднаннях, з’єднаннях та військових частинах повітряно-космічних сил”, — додав російський міністр.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 січня заявив, що через ситуацію на Сході України та загрози світового тероризму Росія укріплятиме свої війська в Південному військовому окрузі.