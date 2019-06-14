В России провели следственные действия в отношении украинского моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Москве состоялись очередные следственные действия в отношении украинского военнопленного моряка Богдана Небылицы. Об этом в четверг сообщил адвокат Эмиль Кубединов на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
"Сегодня состоялись очередные следственные действия в ФСБ в г. Москва вместе с украинским военнопленный моряком Богданом Небылицей. Богдан просил передать слова благодарности всем волонтёрам за книги, письма и другие передачи, которые он получает. Ждёт когда вернётся домой. Огромные приветы отцу и матери", - написал Курбединов.
По словам адвоката, у украинского военнопленнного моряка "все хорошо", он "просил передать привет всем политзаключённым крымским татарам которые сейчас в неволе".
Как сообщал УНН, по словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, украинские моряки, которые содержаться в российском СИЗО "Лефортово", много читают и изучают иностранные языки.
Напомним, по состоянию на 7 июня следственные действия были проведены в отношении 11 украинских моряков.