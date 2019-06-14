У Росії провели слідчі дії щодо українського моряка

"Сьогодні відбулися чергові слідчі дії в ФСБ в м. Москва разом з українським військовополонений моряком Богданом Небилицею. Богдан просив передати слова подяки всім волонтерам за книги, листи та інші передачі, які він отримує. Чекає коли повернеться додому. Величезні привіти батькові і матері" , - написав Курбедінов.



За словами адвоката, у українського военнопленнного моряка "все добре", він "просив передати привіт всім політув'язненим кримським татарам які зараз в неволі".



Як повідомляв УНН, за словами віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, українські моряки, які містяться в російському СІЗО "Лефортово", багато читають і вивчають іноземні мови.



Нагадаємо, станом на 7 червня слідчі дії були проведені відносно 11 українських моряків.