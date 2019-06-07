В РФ провели следственные действия в отношении 11 военнопленных моряков

"Новый этап следственных действий, начавшийся в начале недели продолжается", - написал Полозов.

По его словам, следствие продолжает знакомить с результатами ранее назначенных экспертиз военнопленных украинских моряков и их адвокатов.

"Всего по состоянию на сегодняшний день следственные действия проведены в отношении 11 военнопленных моряков Михаил Власюк, Юрий Будзило, Сергей Цибизов, Роман Мокряк, Владимир Лесной, Денис Гриценко, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Сергей Попов, Андрей Эйдер и Юрий Безъязычный" , - сказал юрист.

В отношении остальных военнопленных следственные действия будут проводиться в следующие дни, отметил он, добавив, что до окончания срока предоставления российскими властями отчета об исполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву остается 18 дней.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украину захваченные суда.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.