У РФ провели слідчі дії відносно 11 військовополонених моряків

КИЇВ. 7 червня. УНН. У Росії триває новий етап слідчих дій щодо українських військовополонених моряків, захоплених в листопаді минулого року біля Керченської протоки. Всього на сьогодні слідчі дії були проведені відносно 11 моряків. Про це в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.