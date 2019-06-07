У РФ провели слідчі дії відносно 11 військовополонених моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Росії триває новий етап слідчих дій щодо українських військовополонених моряків, захоплених в листопаді минулого року біля Керченської протоки. Всього на сьогодні слідчі дії були проведені відносно 11 моряків. Про це в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Новий етап слідчих дій, що почався на початку тижня триває”, — написав Полозов.
За його словами, слідство продовжує знайомити з результатами раніше призначених експертиз військовополонених українських моряків та їхніх адвокатів.
“Всього за станом на сьогоднішній день слідчі дії проведені відносно 11 військовополонених моряків: Михайло Власюк, Юрій Будзило, Сергій Цибізов, Роман Мокряк, Володимир Лісовий, Денис Гриценко, Андрій Оприско, Андрій Драч, Сергій Попов, Андрій Ейдер і Юрій Без’язичний”, — сказав юрист.
Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, зазначив він, додавши, що до закінчення терміну надання російською владою звіту про виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права залишається 18 днів.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.