Украинские моряки в СИЗО "Лефортово" много читают и изучают иностранные языки

"Получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых РФ в Лефортово. От капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко. Письма морякам я написала еще в декабре 2018 года, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта ... Мне их ответы также шли 2 месяца - с апреля. В письмах - благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль - за семьи, которым сейчас тяжелее всего, просьба поддерживать семьи. Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, за морем и волнами, и верят, что Украина их вытянет ", - сообщила она.



Как сообщал УНН, украинским военнопленным морякам в России разрешили переписку с родственниками .