Українські моряки в СІЗО "Лефортово" багато читають і вивчають іноземні мови

"Отримала листи від військовополонених моряків, незаконно утримуваних РФ в Лефортово. Від капітана Дениса Гриценка , його колег Богдана Головаша, Юрія Без‘язичного, Віктора Беспальченка. Листи морякам я написала ще в грудні 2018, наскільки розумію з відповідей, тюремна цензура передала ім їх тільки наприкінці березня... Мені їх відповіді також йшли 2 місяці - з квітня.

В листах - подяка Україні і українцям за підтримку, за теплі листівки, особливі переживання і біль - за родини, яким зараз найважче, прохання підтримувати родини. Хлопці пишуть, що листи українців допомогають ім тримати бойовий дух. Що у вільний час багато читають і вчать іноземні мови. Що дуже сумують за рідними, за морем і хвилями, й вірять, що Україна їх витягне", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, українським військовополоненим морякам у Росії дозволили листування з родичами.