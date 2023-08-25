В россии сообщают, что фсб и мвд рф прочёсывают местность рядом с аэродромом "шайковка"

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«Сформировали несколько оперативно-поисковых групп, которые должны прочесать всю местность в районе "шайковки" на предмет диверсантов, их возможных схронов, стоянок и оборудования для запуска БПЛА. Количество нарядов ДПС в районе увеличено», - говориться в сообщении.

Отмечается, что военный аэродром "шайковка" за последнюю неделю был якобы атакован несколько раз. 21 августа дрон-камикадзе упал на его территории и повредил неиспользуемый самолёт. 23 августа на территорию "шайковки" упал еще один БПЛА вертолётного типа.

Дополнение

калужский губернатор заявил о якобы уничтожении двух беспилотников рядом с военным аэродромом "шайковка", как и в понедельник. Однако телеграм-канал Baza сообщил, что дрон достиг авиабазы и повредил самолет.