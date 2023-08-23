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Рядом с российским военным аэродромом "шайковка" якобы уничтожены два БпЛА

Рядом с российским военным аэродромом "шайковка" якобы уничтожены два БпЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. калужский губернатор заявил о якобы уничтожении двух беспилотников рядом с военным аэродромом "шайковка", как и в понедельник. Однако телеграм-канал Baza и украинская разведка в тот день впоследствии сообщили, что дрон достиг авиабазы и повредил самолет, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

губернатор калужской области владислав шапша сообщил, что вблизи поселка шайковка, силами ПВО в среду были уничтожены два беспилотника.

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В непосредственной близости к Шайковке находится военный аэродром, который используется, по данным украинских военных, для ударов по территории Украины.

В октябре прошлого года губернатор сообщал, что беспилотник взорвался на военном аэродроме "шайковка", но техника повреждена не была.

В этот понедельник, 21 августа, шапша заявлял об отражении атаки беспилотника на территории кировского района, где находится аэродром. Он снова сообщал, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Однако российский телеграм-канал Baza писал, что дрон-камикадзе упал именно на территории аэродрома, в результате чего повреждения якобы получил самолет. О повреждении самолета также заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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