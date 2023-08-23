Поряд із російським військовим аеродромом "шайківка" начебто знищено два БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. калузький губернатор заявив про начебто знищення двох безпілотників поряд із військовим аеродромом "шайківка", як і в понеділок. Проте телеграм-канал Baza та українська розвідка в той день згодом повідомили, що дрон досяг авіабази і пошкодив літак, пише УНН з посиланням на ВВС.
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губернатор калузької області владислав шапша повідомив, що поблизу селища шайківка, силами ППО в середу було знищено двох безпілотників.
"Постраждалих і руйнувань інфраструктури немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.
У безпосередній близькості до шайківки знаходиться військовий аеродром, який використовується, за даними українських військових, для ударів по території України.
У жовтні минулого року губернатор повідомляв, що безпілотник вибухнув на військовому аеродромі "шайківка", але техніка пошкоджена не була.
Цього понеділка, 21 серпня, шапша заявляв про віддзеркалення атаки безпілотника на території кіровського району, де знаходиться аеродром. Він знову повідомляв, що постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.
Однак російський телеграм-канал Baza писав, що дрон-камікадзе впав саме на території аеродрому, внаслідок чого пошкодження нібито отримав літак. Про пошкодження літака також заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
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