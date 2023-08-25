У росії повідомляють, що фсб і мвс рф прочісують територію поряд з аеродромом "шайковка"

Деталі

«Сформували кілька оперативно-пошукових груп, які мають прочесати всю місцевість у районі "шайковки" щодо диверсантів, їхніх можливих схронів, стоянок і обладнання для запуску БПЛА. Кількість нарядів ДПС у районі збільшено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий аеродром "шайковка" за останній тиждень був нібито атакований кілька разів. 21 серпня дрон-камікадзе впав на його території і пошкодив невикористаний літак. 23 серпня на територію "шайковки" впав ще один БПЛА вертолітного типу.

Доповнення

калузький губернатор заявив про нібито знищення двох безпілотників поруч із військовим аеродромом "шайковка", як і в понеділок. Однак телеграм-канал Baza повідомив, що дрон досяг авіабази і пошкодив літак.