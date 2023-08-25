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У росії повідомляють, що фсб і мвс рф прочісують територію поряд з аеродромом "шайковка"

У росії повідомляють, що фсб і мвс рф прочісують територію поряд з аеродромом "шайковка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Співробітники фсб і мвс рф прочісують місцевість поруч з аеродромом "шайковка" в калузькій області росії, який за тиждень був атакований безпілотниками кілька разів. Про це повідомляє Telegram-каналу Baza з посиланням на джерела серед поліцейських та інших силовиків, передає УНН.

Деталі

«Сформували кілька оперативно-пошукових груп, які мають прочесати всю місцевість у районі "шайковки" щодо диверсантів, їхніх можливих схронів, стоянок і обладнання для запуску БПЛА. Кількість нарядів ДПС у районі збільшено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий аеродром "шайковка" за останній тиждень був нібито атакований кілька разів. 21 серпня дрон-камікадзе впав на його території і пошкодив невикористаний літак. 23 серпня на територію "шайковки" впав ще один БПЛА вертолітного типу.

Доповнення

калузький губернатор заявив про нібито знищення двох безпілотників поруч із військовим аеродромом "шайковка", як і в понеділок. Однак телеграм-канал Baza повідомив, що дрон досяг авіабази і пошкодив літак.

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