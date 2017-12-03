В России сообщили о гибели руфера, которого обвиняли в раскраске звезды в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В России подтвердили гибель в горах руфера, которого обвиняли в раскраске звезды высотки на Котельнической набережной в Москве в цвета украинского флага Александра Погребова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мой подзащитный Александр Погребов трагически погиб", - сказала адвокат Погребова, отметив, что это произошло 1 декабря при прыжке в Баксанском ущелье.
Напомним, четырех обвиняемых в раскраске шпиля и звезды на одной из московских высоток - Алексея Широкожуха, Александра Погребова, Евгению Короткову и Анну Лепешкину обвинили в "хулиганстве" и "вандализме". В суде они заявили о своей непричастности к преступлению и объяснили, что они на самом деле совершали прыжки с парашютом с крыши высотки.
Как сообщал УНН, Таганский суд приговорил одного из фигурантов "дела руферов" Владимира Подрезова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы и оправдал других четырех фигурантов этого дела об окрашивании в цвета украинского флага звезды на шпиле высотного здания в центре российской столицы.