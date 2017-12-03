У Росії повідомили про загибель руфера, якого звинувачували в розфарбуванні зірки в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Росії підтвердили загибель в горах руфера, якого звинувачували в розфарбуванні зірки висотки на набережній в Москві в кольори українського прапора Олександра Погребова, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Мій підзахисний Олександр Погребов трагічно загинув", - сказала адвокат Погребова, зазначивши, що це сталося 1 грудня при стрибку в Баксанську ущелину.
Нагадаємо, чотирьох обвинувачених в розфарбуванні шпиля і зірки на одній з московських висоток - Олексія Широкожуха, Олександра Погребова, Євгену Короткову та Анну Лепьошкіну звинуватили в "хуліганстві" і "вандалізмі". У суді вони заявили про свою непричетність до злочину і пояснили, що вони насправді здійснювали стрибки з парашутом з даху висотки.
Як повідомляв УНН, Таганський суд засудив одного з фігурантів "справи руферів" Володимира Подрезова до 2 років і 3 місяців позбавлення волі і виправдав інших чотирьох фігурантів цієї справи про фарбування в кольори українського прапора зірки на шпилі висотної будівлі в центрі російської столиці.