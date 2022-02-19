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15 марта, 19:03 • 98997 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128050 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115711 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109915 просмотра

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15 марта, 12:52 • 100698 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97176 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В России возбудили дело по факту обстрела Ростовской области якобы с территории Украины

В России возбудили дело по факту обстрела Ростовской области якобы с территории Украины

Киев • УНН

 • 33398 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Следователи России возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований”, — сообщили в СК.

Что было ранее

Как информировал УНН, около 04:00 утра, сегодня, в километре от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.

Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

Позднее росийские СМИ сообщили о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

Предварительно сообщалось, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы “Град”.

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