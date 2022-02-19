В России возбудили дело по факту обстрела Ростовской области якобы с территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Следователи России возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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“В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований”, — сообщили в СК.
Что было ранее
Как информировал УНН, около 04:00 утра, сегодня, в километре от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.
Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.
Позднее росийские СМИ сообщили о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
Предварительно сообщалось, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы “Град”.