У Росії порушили справу за фактом обстрілу Ростовської області нібито з території України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Слідчі Росії порушили кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області нібито з боку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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"У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області з боку українських воєнізованих формувань", - повідомили в СК.
Що було раніше
Як інформував УНН, близько 04:00 ранку, сьогодні, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.
Артилерійський снаряд впав всього в 300 метрах від житлового будинку в Станиці Митякинській. Місцеві жителі відразу повідомили про це в правоохоронні органи.
Пізніше російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався в Ростовській області недалеко від кордону з Україною.
Попередньо повідомлялося, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".