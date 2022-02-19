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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Росії порушили справу за фактом обстрілу Ростовської області нібито з території України

У Росії порушили справу за фактом обстрілу Ростовської області нібито з території України

Київ • УНН

 • 33400 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Слідчі Росії порушили кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області нібито з боку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Цитата

"У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області з боку українських воєнізованих формувань", - повідомили в СК.

Що було раніше

Як інформував УНН, близько 04:00 ранку, сьогодні, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.

Артилерійський снаряд впав всього в 300 метрах від житлового будинку в Станиці Митякинській. Місцеві жителі відразу повідомили про це в правоохоронні органи.

Пізніше російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався в Ростовській області недалеко від кордону з Україною.

Попередньо повідомлялося, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".

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