Второй снаряд разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Росийские СМИ сообщают о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, пишет УНН.
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"Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - заявил собеседник агентства ТАСС.
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Это уже второе сообщение за день о том, что недалеко от украинской границы разорвался снаряд. Как информировал УНН, около 04:00 утра, сегодня, в километре от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.
Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.