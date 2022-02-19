Другий снаряд розірвався в Ростовській області неподалік кордону з Україною - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російські ЗМІ повідомляють про другий снаряд, який розірвався в Ростовській області недалеко від кордону з Україною, пише УНН.
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"Виявлено ще одне місце розриву снаряда в районі Станиці Митякинської Тарасівського району. Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град", - заявив співрозмовник агентства ТАСС.
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Це вже друге повідомлення за день про те, що недалеко від українського кордону розірвався снаряд. Як інформував УНН, близько 04:00 ранку, сьогодні, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.
Артилерійський снаряд впав всього в 300 метрах від житлового будинку в Станиці Митякинській. Місцеві жителі відразу повідомили про це в правоохоронні органи.