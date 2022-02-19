В Ростовской области в километре от украинской границы взорвался снаряд - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В субботу утром, в километре от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщают российские СМИ, в результате взрыва никто из людей не пострадал. На месте работают сотрудники силовых ведомств.
Отмечается, что взрыв произошел в Тарасовском районе Ростовской области всего в километре от границы России и Украины. Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.
Добавим
Сегодня главы псевдо-республик “ДНР” и “ЛНР” подписали указы о всеобщей мобилизации населения.
На сайте главы "ДНР" Дениса Пушилина говорится, что якобы Украина “обстреливает” неподконтрольные ей территории Донбасса, в связи с этим, объявлена мобилизация населения.
Контекст
18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации" населения в Россию.
По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".
Через время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.
Позднее в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.
Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопление мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.