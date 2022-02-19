У Ростовській області за кілометр від українського кордону вибухнув снаряд - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У суботу вранці, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляють російські ЗМІ, в результаті вибуху ніхто з людей не постраждав. На місці працюють співробітники силових відомств.
Відзначається, що вибух стався в Тарасівському районі Ростовської області всього в кілометрі від кордону Росії і України. Артилерійський снаряд впав всього в 300 метрах від житлового будинку в Станиці Митякинській. Місцеві жителі відразу повідомили про це в правоохоронні органи.
Додамо
Сьогодні глави псевдо-республік "ДНР" і " ЛНР " підписали укази про загальну мобілізацію населення.
На сайті глави " ДНР "Дениса Пушиліна йдеться, що нібито Україна "обстрілює" непідконтрольні їй території Донбасу, у зв'язку з цим, оголошена мобілізація населення.
Контекст
18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".
Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.