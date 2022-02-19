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Главари боевиков “ДНР” и “ЛНР” подписали указы о всеобщей мобилизации

Главари боевиков “ДНР” и “ЛНР” подписали указы о всеобщей мобилизации

Киев • УНН

 • 25998 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Главы псевдо-республик “ДНР” и “ЛНР” подписали указы о всеобщей мобилизации населения. Об этом говорится на сайтах главарей боевиков, пишет УНН.

Детали

На сайте главы "ДНР" Дениса Пушилина говорится, что якобы Украина “обстреливает” неподконтрольные ей территории Донбасса, в связи с этим, объявлена мобилизация населения.

Цитата

“Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей”, - говорится в заявлении “ведомства”.

Подобное заявление опубликовали на сайте главаря боевиков “ЛНР” Леонида Пасечника.

"Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР", - говорится в сообщении.

Добавим

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации" населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Через время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позднее в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопление мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.

Украинские Национальные Новости

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