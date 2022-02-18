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Боевики на Донбассе собирают мирное население под видом эвакуации для совершения терактов - ООС

Боевики на Донбассе собирают мирное население под видом эвакуации для совершения терактов - ООС

Киев • УНН

 • 45109 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Боевики на Донбассе осуществляют скопление мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели. Об этом сообщил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На данный момент оккупанты осуществляют скопления беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных”, — сказал Павлюк.

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Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

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