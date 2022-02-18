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Бойовики на Донбасі збирають мирне населення під виглядом евакуації для здійснення терактів – ООС

Бойовики на Донбасі збирають мирне населення під виглядом евакуації для здійснення терактів – ООС

Київ • УНН

 • 45118 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти панують звинуватити українських військових в їх загибелі. Про це повідомив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, літніх людей під виглядом евакуації. За даними нашої розвідки є велика ймовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових”, — сказав Павлюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Можуть підривати автобуси з людьми чи будинки: Данілов заявив, що на Донбасі очікуються провокації

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації.

В окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку.

Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.

Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.

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