Ватажки бойовиків “ДНР” та “ЛНР” підписали укази про загальну мобілізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Глави псевдо-республік "ДНР" і "ЛНР" підписали укази про загальну мобілізацію населення. Про це йдеться на сайтах ватажків бойовиків, пише УНН.
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На сайті глави "ДНР" Дениса Пушиліна йдеться, що нібито Україна "обстрілює" непідконтрольні їй території Донбасу, у зв'язку з цим, оголошена мобілізація населення.
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“Сьогодні мною підписаний указ Про загальну мобілізацію. Звертаюся до всіх чоловіків Республіки, здатних тримати в руках зброю, стати на захист своїх сімей, своїх дітей, дружин, матерів", - йдеться в заяві "відомства".
Подібну заяву опублікували на сайті ватажка бойовиків "ЛНР" Леоніда Пасічника.
"Оголосити на території Луганської народної республіки загальну мобілізацію. Про оголошення мобілізації негайно повідомити Народну Раду ЛНР, уряд ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Додамо
18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".
Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.