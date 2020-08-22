В России под завалами дома, где произошел взрыв, нашли тела женщины и ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В российском Ярославле под завалами дома, где произошел взрыв нашли тела погибших женщины и вероятно ребенка. Об этом со ссылкой на местные власти пишет "ТАСС", передает УНН.
“Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]”, — сообщил начальник регионального ГУ МЧС РФ Олег Бочаров.
По его словам, в результате взрыва повреждены 12 квартир, из них шесть полностью разрушены. Кроме того, сохраняется угроза обрушения висячих плит шестого этажа.
Как сообщал УНН, ранее было известно, что из-за взрыва бытового газа в жилом доме российского города Ярославль, погиб один человек, еще четверо пострадали.