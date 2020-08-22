У Росії під завалами будинку, де стався вибух, знайшли тіла жінки та дитини

“Всі прізвища [прописаних в будинку людей] відомі, ідентифікацію провели, доля всіх також відома. Рятувальні роботи завершені. Будемо зараз приймати рішення щодо зміцнення конструкцій [будинку]”, — повідомив начальник регіонального ГУ МНС РФ Олег Бочаров.

За його словами, в результаті вибуху пошкоджено 12 квартир, з них шість повністю зруйновані. Окрім того, зберігається загроза обвалення висячих плит шостого поверху.

Як повідомляв УНН, раніше було відомо, що через вибух побутового газу в житловому будинку в російському місті Ярославлі, загинула одна людина, ще четверо постраждали.