В России пассажир угрожал взорвать самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пассажир рейса авиакомпании “Россия”, следовавшего из Москвы в Калининград, угрожал взорвать самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Пассажир рейса SV 6127, следовавшего по маршруту Внуково — Калининград и ушедшего на запасной аэродром в аэропорт Пулково из-за тяжелых метеорологических условий в аэропорту Калининграда, заявил во время снижения бортпроводникам, что готов взорвать самолет. Данная информация была передана оперативным службам аэропорта Пулково и правоохранительным органам”, — сказал официальный представитель авиакомпании.
По его словам, пассажир был передан полиции после посадки в Пулково. Остальных пассажиров рейса разместили в гостиницах. Они будут перевезены другим рейсом.
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Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. 45 пострадавших находятся в больницах.
Также в петербургском метро было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.