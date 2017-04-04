У Росії пасажир погрожував підірвати літак
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Пасажир рейсу авіакомпанії “Росія”, що прямував із Москви до Калінінграда, погрожував підірвати літак. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Пасажир рейсу SV 6127, що слідував за маршрутом Внуково — Калінінград і пішов на запасний аеродром в аеропорт Пулково через важкі метеорологічні умови в аеропорту Калінінграда, заявив під час зниження бортпровідникам, що готовий підірвати літак. Дана інформація була передана оперативним службам аеропорту Пулково і правоохоронним органам”, – розповів офіційний представник авіакомпанії.
За його словами, після посадки в Пулково пасажира передали поліції. Решту пасажирів рейсу розмістили в готелях. Вони будуть перевезені іншим рейсом.
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Нагадаємо, 3 квітня у вагоні поїзда метро в Санкт-Петербурзі стався вибух, унаслідок якого загинули 11 осіб. 45 постраждалих перебувають у лікарнях.
Також у петербурзькому метро було виявлено і знешкоджено саморобний вибуховий пристрій, начинений елементами для ураження.