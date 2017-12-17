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В России мужчина после убийства собственной жены расстрелял полицейских, прибывших на вызов

В России мужчина после убийства собственной жены расстрелял полицейских, прибывших на вызов

Киев  •  УНН

 • 21554 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В пригороде российского Красноярска мужчина сначала убил свою жену, а затем расстрелял полицейских, прибывших на вызов, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Инцидент произошел в Дивногорске (пригород Красноярска — ред.). Ночью 19-летняя девушка вызвала полицию из-за того, что отчим буянил и не пускал ее домой.

Сообщается, что на вызов приехал наряд полиции старший сержант Денис Сумин и старший сержант Павел Волосунов.

“По предварительным данным, когда Сумин с девушкой стали заходить в квартиру он увидел человека с направленным на них ружьем. Полицейский оттолкнул девушку, и человек в него выстрелил. Напарник, услышав шум, забежал в подъезд, схватил раненого коллегу и девушку, и в это момент хозяин квартиры выстрелил в него, ранив шею. Он сумел вызвать подкрепление”, — сообщил начальник управления пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Он добавил, что когда правоохранители зашли в квартиру, “то там обнаружили убитую жену хозяина квартиры”, сам он был найден мертвым.

Точные обстоятельства смерти устанавливаются, в полиции не исключают версию самоубийства.

По данным ГУМВД, 34-летний Сумин от полученного ранения скончался.

Как сообщал УНН, в США на территории университета произошла перестрелка: есть жертвы.

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