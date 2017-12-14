У США на території університету сталася стрілянина: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У американському штаті Пенсильванія двоє людей загинули внаслідок стрілянини на території університету, передає УНН з посиланням на CBS.
Інцидент відбувся на території кампуса Penn State Beaver місцевого університету.
Як повідомили у поліції, чоловік вистрілив у дружину — співробітницю кампусу — поряд з її автомобілем, а потім застрелився сам.
Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Васильківська дві групи чоловіків влаштували стрілянину. Внаслідок інциденту 6 людей постраждали.