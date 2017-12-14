У Києві сталася стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У столиці на вулиці Васильківська дві групи чоловіків влаштували стрілянину. Внаслідок інциденту 6 людей постраждали, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“НП в Києві: стрілянина на вулиці Васильківська, 8, біля піцерії „Dominos Pizza“. Між 2-ма групами молодих людей виник конфлікт”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.
Повідомляється, що одного з постраждалих госпіталізували із рваною раною від травматичної зброї, другого — з травмами голови. Ще 4 людини постраждали від сльозогінного газу і відмовилися від госпіталізації.
Наразі на місці працюють патрульна поліція і оперативно-слідча група.
Як повідомляв УНН, 2 грудня в Одесі сталася стрілянина, одна людина загинула.