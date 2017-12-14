В Киеве произошла перестрелка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице на улице Васильковская две группы мужчин устроили стрельбу. В результате инцидента 6 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ЧП в Киеве: стрельба на улице Васильковская, 8, у пиццерии „Dominos Pizza“. Между 2-мя группами молодых людей возник конфликт”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате инцидента пострадали 6 человек.
Сообщается, что один из пострадавших госпитализирован с рваной раной от травматического оружия, второй — с травмами головы. Еще 4 человека пострадали от слезоточивого газа и отказались от госпитализации.
Сейчас на месте работают патрульная полиция и оперативно-следственная группа.
Как сообщал УНН, 2 декабря в Одессе произошла стрельба, один человек погиб.