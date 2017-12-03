В Одесі сталася стрілянина, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Одесі на вулиці Бугаївській внаслідок стрілянини загинув чоловік. У місті введено план “Перехоплення”, передає УНН з посиланням на прес-службу полції Одеської області.
“Сьогодні, о 20:14 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаївській. На місці було виявлено тіло чоловіка без ознак життя”, — йдеться в повідомленні.
Наразі співробітники поліції спільно з прокуратурою встановлюють обставини вбивства.
Також зазначено, що в місті введено план “Перехоплення”.
Як повідомляв УНН, в Одеській області чоловік взяв власну сім’ю в заручники та влаштував стрілянину.