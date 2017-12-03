В Одесі сталася стрілянина, одна людина загинула

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Одесі на вулиці Бугаївській внаслідок стрілянини загинув чоловік. У місті введено план “Перехоплення”, передає УНН з посиланням на прес-службу полції Одеської області.

“Сьогодні, о 20:14 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаївській. На місці було виявлено тіло чоловіка без ознак життя”, — йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники поліції спільно з прокуратурою встановлюють обставини вбивства.

Також зазначено, що в місті введено план “Перехоплення”.

Як повідомляв УНН, в Одеській області чоловік взяв власну сім’ю в заручники та влаштував стрілянину.

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