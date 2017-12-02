В Одеській області чоловік взяв власну сім'ю в заручники та влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Білгороді-Дністровському Одеської області затриманий місцевий житель, який у стані алкогольного сп’яніння взяв у заручники свою дружину і доньку та стріляв у правохоронців. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області, передає УНН.
“Вечір п’ятниці закінчився визволенням двох жінок у Білгород-Дністровському. Озброєний рушницею 73-річний чоловік після сімейної сварки, погрожуючи вбивством та підпалом, забарикадував у будинку своїх дружину та доньку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на місце події виїхали працівники місцевого відділу поліції, керівництво ГУНП, бійці підрозділу спеціального призначення, перемовники, працівники ДСНС та прокуратури. Для вирішення ситуації на місці була розгорнута робота оперативного штабу.
“Керував спецоперацією особисто начальник Головного управління поліції Одещини Дмитро Головін, який переконував правопорушника відпустити дружину та доньку. Однак чоловік не дослухався до слів очільника поліції та здійснив кілька пострілів у бік правоохоронців, після чого й було прийнято рішення брати будинок штурмом”, — повідомили в поліції.
У ході проведення спецоперації правопорушник затриманий, постраждалих немає.
Окрім того, з місця події було вилучено мисливську рушницю, пістолет “Флобер” та пляшки з бензином.
Як повідомили у поліції, подію кваліфіковано як замах на умисне вбивство.
Наразі обставини інциденту встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі затримали чоловіка, який стріляв з вікна автомобіля.