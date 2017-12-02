В Одесской области мужчина взял свою семью в заложники и устроил стрельбу

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Белгороде-Днестровском Одесской области задержан местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения взял в заложники свою жену и дочь и стрелял в правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

“Вечер пятницы закончился освобождением двух женщин в Белгород-Днестровском. Вооруженный ружьем 73-летний мужчина после семейной ссоры, угрожая убийством и поджогом, забаррикадировал в доме своих жену и дочь”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на место происшествия выехали сотрудники местного отдела полиции, руководство ГУНП, бойцы подразделения специального назначения, переговорщики, работники ГСЧС и прокуратуры. Для разрешения ситуации на месте была развернута работа оперативного штаба.

“Руководил спецоперацией лично начальник Главного управления полиции Одесской Дмитрий Головин, который убеждал правонарушителя отпустить жену и дочь. Однако человек не прислушался к словам главы полиции и сделал несколько выстрелов в сторону правоохранителей, после чего и было принято решение брать дом штурмом”, — сообщили в полиции.

В ходе проведения спецоперации правонарушитель задержан, пострадавших нет.

Кроме того, с места происшествия было изъято охотничье ружье, пистолет “Флобер” и бутылки с бензином.

Как сообщили в полиции, событие квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Запорожье задержали мужчину, который стрелял из окна автомобиля.

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