У Запоріжжі затримали чоловіка, який стріляв з вікна автомобіля

"Постріли з авто Mazda патрульні почули під час нічного патрулювання. Вони негайно зупинили автомобіль. Водієві пояснили причину зупинки й сказали залишатись у салоні. А тоді, під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили пістолет і гільзи", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у багажнику автомобіля лежали пакет із деталями до різних пістолетів з пошкодженими номерами і 2 предмети, схожі на гарпуни.

Для подальшого з’ясування всіх обставин події патрульні доставили затриманого до Комунарівського відділку поліції. Поки що невідомо, у кого саме хотів поцілити чоловік.

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