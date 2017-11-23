В Запорожье задержали мужчину, который стрелял из окна автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Запорожье полиция задержан мужчину, который открыл стрельбу из окна автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Украина, передает УНН.
"Выстрелы с авто Mazda патрульные услышали во время ночного патрулирования. Они немедленно остановили автомобиль. Водителю объяснили причину остановки и сказали оставаться в салоне. А тогда, во время поверхностной проверки, полицейские обнаружили пистолет и гильзы", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в багажнике автомобиля лежали пакет с деталями к различным пистолетам с поврежденными номерами и 2 предмета, похожие на гарпуны.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные доставили задержанного в Коммунаровское отделение полиции. Пока неизвестно, в кого именно хотел попасть мужчина.
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