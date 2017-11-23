В Запорожье задержали мужчину, который стрелял из окна автомобиля

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4988 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84174 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76719 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120661 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115755 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146044 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107432 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Запорожье задержали мужчину, который стрелял из окна автомобиля

В Запорожье задержали мужчину, который стрелял из окна автомобиля

Киев  •  УНН

 • 12607 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Запорожье полиция задержан мужчину, который открыл стрельбу из окна автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Украина, передает УНН.

"Выстрелы с авто Mazda патрульные услышали во время ночного патрулирования. Они немедленно остановили автомобиль. Водителю объяснили причину остановки и сказали оставаться в салоне. А тогда, во время поверхностной проверки, полицейские обнаружили пистолет и гильзы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в багажнике автомобиля лежали пакет с деталями к различным пистолетам с поврежденными номерами и 2 предмета, похожие на гарпуны.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные доставили задержанного в Коммунаровское отделение полиции. Пока неизвестно, в кого именно хотел попасть мужчина.

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