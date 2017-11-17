На Донеччині поліція зупинила автомобіль з вибухівкою

“Сьогодні у Бахмуті правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 46-річного чоловіка. Під час огляду транспортного засобу було виявлено більше 400 набоїв калібром (7,62), тротилова шашка вагою 200 грамів, 5 гранат РГД-5 та ф-1” — повідомили у поліції.

Небезпечні предмети було вилучено. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами” КК України.

Нагадаємо, 16 листопада, у Мар’їнці на території рибного господарства виявлено 2 кулемета, 287 гранатометних пострілів ВОГ, 40 гранат та близько 11-ти тисяч набоїв.