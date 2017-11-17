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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17329 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34048 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44984 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50632 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46079 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91775 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99471 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Донецкой области полиция остановила автомобиль с взрывчаткой

Киев  •  УНН

 • 14805 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Тщательно спрятанные боеприпасы, гранаты и тротил перевозил улицами Донецкой области мужчина 1971 года рождения, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сегодня в Бахмуте правоохранители остановили автомобиль под управлением 46-летнего мужчины. При осмотре транспортного средства было обнаружено более 400 патронов калибром (7,62), тротиловая шашка весом 200 граммов, 5 гранат РГД-5 и Ф-1", - сообщили в полиции.

Опасные предметы были изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по ст. "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" УК Украины.

Напомним, 16 ноября, в Марьинке на территории рыбного хозяйства выявлено 2 пулемета, 287 гранатометных выстрелов ВОГ, 40 гранат и около 11-ти тысяч патронов.

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