В Донецкой области полиция остановила автомобиль с взрывчаткой

"Сегодня в Бахмуте правоохранители остановили автомобиль под управлением 46-летнего мужчины. При осмотре транспортного средства было обнаружено более 400 патронов калибром (7,62), тротиловая шашка весом 200 граммов, 5 гранат РГД-5 и Ф-1", - сообщили в полиции.

Опасные предметы были изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по ст. "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" УК Украины.

Напомним, 16 ноября, в Марьинке на территории рыбного хозяйства выявлено 2 пулемета, 287 гранатометных выстрелов ВОГ, 40 гранат и около 11-ти тысяч патронов.