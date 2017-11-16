У Мар’їнці виявлено схованку з великою кількістю боєприпасів

“Вчора, 15 листопада, до співробітників Мар’їнського відділення поліції звернувся начальник рибного господарства з проханням перевірити територію на наявність боєприпасів та вибухівки”, — йдеться у повідомленні.

Співробітниками поліції та ДСНС був проведений огляд території з використанням металошукача. В землі було виявлено пластикові ємності, в яких знаходилися боєприпаси. В результаті 5-годинної роботи поліцейські вилучили з-під землі величезний арсенал: 287 гранат ВОГ та ВОГ-17, (40 гранат Ф-1- 22 одиниці, РГД- 17 та РГО- 1) та два кулемета калібром 7,62 мм та 12,7 мм, а також 11 тисяч набоїв.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення власника вибухового арсеналу.

За даним фактом відкрите кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.