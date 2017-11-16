В Марьинке обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов

"Вчера, 15 ноября, к сотрудникам Марьинского отделения полиции обратился начальник рыбного хозяйства с просьбой проверить территорию на наличие боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции и ДСНС был проведен осмотр территории с использованием металлоискателя. В земле были обнаружены пластиковые емкости, в которых находились боеприпасы. В результате 5-часовой работы полицейские изъяли из-под земли огромный арсенал: 287 гранат ВОГ и ВОГ-17, (40 гранат Ф-1 22 единицы, СГГ- 17 и РГО- 1) и два пулемета калибром 7,62 мм и 12,7 мм, а также 11 000 патронов.

Сейчас принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.

По данному факту открыто уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.