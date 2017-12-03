В Одессе произошла стрельба, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Одессе на улице Бугаевского в результате стрельбы погиб человек. В городе введен план “Перехват”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полции Одесской области.
“Сегодня, в 20:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Бугаевского. На месте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни”, — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции совместно с прокуратурой устанавливают обстоятельства убийства.
Также отмечено, что в городе введен план “Перехват”.
Как сообщал УНН, в Одесской области мужчина взял свою семью в заложники и устроил стрельбу.