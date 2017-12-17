У Росії чоловік після вбивства власної дружини розстріляв поліцейських, які прибули на виклик
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У передмісті російського Красноярська чоловік спочатку вбив свою дружину, а потім розстріляв поліцейських, які прибули на виклик, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Інцидент стався у Дивногорську ( передмістя Красноярська — ред.). Вночі 19-річна дівчина викликала поліцію через те, що вітчим буянив і не пускав її додому.
Повідомляється, що на виклик приїхав наряд поліції: старший сержант Денис Сумін і старший сержант Павло Волосунов.
“За попередніми даними, коли Сумін з дівчиною стали заходити в квартиру він побачив чоловіка з спрямованим на них рушницею. Поліцейський відштовхнув дівчину, і чоловік в нього вистрілив. Напарник, почувши шум, забіг у під’їзд, схопив пораненого колегу і дівчину, і в це момент господар квартири вистрілив в нього, поранивши шию. Він зумів викликати підкріплення”, — повідомив начальник управління прес-служби крайового главку МВС Володимир Юрченко.
Він додав, що коли правоохоронці зайшли в квартиру, “то там виявили вбиту дружину господаря квартири”, сам він був знайдений мертвим.
Точні обставини смерті встановлюються, в поліції не виключають версію самогубства.
За даними ГУМВС, 34-річний Сумін від отриманого поранення помер.
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