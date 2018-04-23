В России арестовали боевика, который в 2014 году взял в плен Савченко

Так, российский наемник с самопровозглашенной "Луганской народной республики" Егор Русский взял Савченко в плен, что стало трамплином для его карьеры в будущем. Главарь группировки Игорь Плотницкий назначил его мэром города Лутугино.



Однако уже через два года Русского и директора крупнейшего местного завода, который захватили боевики, комбината прокатных валков, Виталия Швайка так называемая "прокуратура ЛНР" обвинила в совершении "металлоломной схемы".



"Техника, которая была натаскана и из аэропорта, а еще подбитая бронетехника, была вместо ремонта отправлена ​​на металл вместе с оборудованием", - рассказывает историк Валерий Снегирев.



В результате, Швайка посадили "на подвал", а Русский убежал в Россию. Недавно его арестовали за взятку.



Напомним, сегодня, в 15 час. 30 мин. в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко.



