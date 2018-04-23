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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России арестовали боевика, который в 2014 году взял в плен Савченко

Киев • УНН

 • 13183 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В России за взятку арестовали боевика, который летом 2014 взял в плен народного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Донбасс. Реалии".

В России арестовали боевика, который в 2014 году взял в плен Савченко

Так, российский наемник с самопровозглашенной "Луганской народной республики" Егор Русский взял Савченко в плен, что стало трамплином для его карьеры в будущем. Главарь группировки Игорь Плотницкий назначил его мэром города Лутугино.

Однако уже через два года Русского и директора крупнейшего местного завода, который захватили боевики, комбината прокатных валков, Виталия Швайка так называемая "прокуратура ЛНР" обвинила в совершении "металлоломной схемы".

"Техника, которая была натаскана и из аэропорта, а еще подбитая бронетехника, была вместо ремонта отправлена ​​на металл вместе с оборудованием", - рассказывает историк Валерий Снегирев.

В результате, Швайка посадили "на подвал", а Русский убежал в Россию. Недавно его арестовали за взятку.

Напомним, сегодня, в 15 час. 30 мин. в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко.

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