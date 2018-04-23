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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Росії арештували бойовика, який у 2014 році взяв у полон Савченко

Київ • УНН

 • 13183 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Росії за хабар арештували бойовика, який влітку 2014 року взяв у полон народного депутата Надію Савченко. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Донбас. Реалії".

У Росії арештували бойовика, який у 2014 році взяв у полон Савченко

Так, російський найманець з самопроголошеної "Луганської народної республіки" Єгор Руський взяв Савченко у полон, що стало трампліном для його кар'єри у майбутньому. Ватажок угрупування Ігор Плотницький призначив його мером міста Лутугине.

Проте вже через два роки Руського і директора найбільшого місцевого заводу, який захопили бойовики, комбінату прокатних валків, Віталія Швайка так звана "прокуратура ЛНР" звинуватила у вчиненні "металобрухтової схеми".

"Техніка, яка була наношена і з аеропорту, а ще підбита бронетехніка, була замість ремонту відправлена на метал разом з обладнанням", – розповідає історик Валерій Снєгірьов.

В результаті, Швайка посадили "на підвал", а Руський втік в Росію. Нещодавно його заарештували за хабар.

Нагадаємо, сьогодні, о 15 год. 30 хв. в Шевченківському районному суді відбудеться судове засідання у справі вилучених при обшуку речей у Надії Савченко.

Українські Національні Новини

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