У Росії арештували бойовика, який у 2014 році взяв у полон Савченко

Так, російський найманець з самопроголошеної "Луганської народної республіки" Єгор Руський взяв Савченко у полон, що стало трампліном для його кар'єри у майбутньому. Ватажок угрупування Ігор Плотницький призначив його мером міста Лутугине.



Проте вже через два роки Руського і директора найбільшого місцевого заводу, який захопили бойовики, комбінату прокатних валків, Віталія Швайка так звана "прокуратура ЛНР" звинуватила у вчиненні "металобрухтової схеми".



"Техніка, яка була наношена і з аеропорту, а ще підбита бронетехніка, була замість ремонту відправлена на метал разом з обладнанням", – розповідає історик Валерій Снєгірьов.



В результаті, Швайка посадили "на підвал", а Руський втік в Росію. Нещодавно його заарештували за хабар.



Нагадаємо, сьогодні, о 15 год. 30 хв. в Шевченківському районному суді відбудеться судове засідання у справі вилучених при обшуку речей у Надії Савченко.



